А) Начерти отрезок, зная, что 1/4 его длины составляет 2 см. б) Начерти прямоугольник, ширина которого 2 см, что составляет 1/6 его длины.
Математика
А) Начерти отрезок, зная, что 1/4 его длины составляет 2 см. б) Начерти прямоугольник, ширина которого 2 см, что составляет 1/6 его длины.
Ответ(ы):
Гость:
1) Отрезок черти 8 см. 2)
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