А) Начерти отрезок, зная, что 1/4 его длины составляет 2 см. б) Начерти прямоугольник, ширина которого 2 см, что составляет 1/6 его длины.

Математика
А) Начерти отрезок, зная, что 1/4 его длины составляет 2 см. б) Начерти прямоугольник, ширина которого 2 см, что составляет 1/6 его длины.
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Гость:
1) Отрезок черти 8 см. 2) 
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