А) Начерти отрезок, зная, что 1/4 его длины составляет 2 см. б) Начерти прямоугольник, ширина которого 2 см, что составляет 1/6 его длины.

Математика

А) Начерти отрезок, зная, что 1/4 его длины составляет 2 см. б) Начерти прямоугольник, ширина которого 2 см, что составляет 1/6 его длины.

Автор: Гость