Масса 5 одинаковых коробок с печеньем равна 20кг.Масса коробки с конфетами в 3 раза ??ольше,чем масса коробки с печеньем.Какова масса 6 коробок с конфетами?

Математика
Масса 5 одинаковых коробок с печеньем равна 20кг.Масса коробки с конфетами в 3 раза ??ольше,чем масса коробки с печеньем.Какова масса 6 коробок с конфетами?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20 кг : 5 = 4 кг (коробка с печеньем) 4 кг * 3 = 12 кг (коробка с конфетами) 12 кг * 6 = 72 кг Ответ: 72 кг весят 6 коробок с конфетами
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