Масса 5 одинаковых коробок с печеньем равна 20кг.Масса коробки с конфетами в 3 раза ??ольше,чем масса коробки с печеньем.Какова масса 6 коробок с конфетами?

Математика

Масса 5 одинаковых коробок с печеньем равна 20кг.Масса коробки с конфетами в 3 раза ??ольше,чем масса коробки с печеньем.Какова масса 6 коробок с конфетами?

Автор: Гость