50 баллов. Условие: Сколько 5%-ного раствора нужно добавить в 80 грамм 2%-ного раствора, чтобы получить 3%-ный йодовый раствор ?
Математика
50 баллов. Условие: Сколько 5%-ного раствора нужно добавить в 80 грамм 2%-ного раствора, чтобы получить 3%-ный йодовый раствор ?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть масса йода в 5% растворе х г. 80*0,02=1,6 (г) масса йода в 2% р-ре Составим уравнение 0,03=(х+1,6)(80+(х�,05)) 0,05(х+1,6)=0,03(4+х) 0,05х+0,08=0,12+0,03х 0,02х=0,04 х=2. Масса йода в 5% растворе 2 г. Находим массу 5% раствора 2:0,05=40 (г) Ответ: 40 г.
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