Найдите число,которое в сумме с числом 2/3 дает число 4
Математика
Найдите число,которое в сумме с числом 2/3 дает число 4
Ответ(ы):
Гость:
X+23=4 x=4-2/3 x=3.13 Ответ:3 13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса 5 одинаковых коробок с печеньем равна 20кг.Масса коробки с конфетами в 3 раза ??ольше ,чем масса коробки с печеньем .какова масса 6 коробок с...
Математика
50 баллов. Условие: Сколько 5%-ного раствора нужно добавить в 80 грамм 2%-ного раствора, чтобы получить 3%-ный йодовый раствор ?
Другие предметы
Математика
А) Начерти отрезок, зная, что 1/4 его длины составляет 2 см. б) Начерти прямоугольник, ширина которого 2 см, что составляет 1/6 его длины.