В овощеводском хозяйстве помидоры, морковь, огурцы занимали 560 га. Посевы моркови состовляет 1/7 площади, занятой под огурцами, а под агурцами занято 7/8 площади, отведенные под помидоры, Как велика площадь, занятая в отдельн...

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В овощеводском хозяйстве помидоры, морковь, огурцы занимали 560 га. Посевы моркови состовляет 1/7 площади, занятой под огурцами, а под агурцами занято 7/8 площади, отведенные под помидоры, Как велика площадь, занятая в отдельности помидорами, огурцами и морковью?

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