В овощеводском хозяйстве помидоры, морковь, огурцы занимали 560 га. Посевы моркови состовляет 1/7 площади, занятой под огурцами, а под агурцами занято 7/8 площади, отведенные под помидоры, Как велика площадь, занятая в отдельн...
Математика
В овощеводском хозяйстве помидоры, морковь, огурцы занимали 560 га. Посевы моркови состовляет 1/7 площади, занятой под огурцами, а под агурцами занято 7/8 площади, отведенные под помидоры, Как велика площадь, занятая в отдельности помидорами, огурцами и морковью?
Ответ(ы):
Гость:
х га-помидоры.7/8х га-огурцы.1/7*7/8х=1/8х га-морковь.х+7/8х+1/8х=5602х=560х=560:2х=280га-помидоры.7/8х=280*7:8=245га-огурцы.1/8х=280*1:8=35га-морковь.
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