Решите неравенство:|3-х|lt;1,2
Математика
Решите неравенство:|3-х|lt;1,2
Ответ(ы):
Гость:
2 случая: первый.3-x<1,2 -x<-1,8 x<1,8 второй.-3+x<1,2 x<4,2 ответ: (-бессконечность;1,8)
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