Запишите самые распространённые клички собак и кошек русских и казахских народов.составьте с любыми двумя кличками предложения с дополнением
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Запишите самые распространённые клички собак и кошек русских и казахских народов.составьте с любыми двумя кличками предложения с дополнением
Ответ(ы):
Гость:
Собаки-шарик, пирожок, соколко. кошки-маруся,пушок,мурка,мурзик. Пушистый соколко хорошо охроняет дом. Кошочка Маруся милая и пушистая
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