Спешите. вставте окончания прилогательных, обозначьте их падеж. укажите прилогат??льные мужского и среднего рода. чёрным пятном в лунный свет рынулась откудо та большая птица. в сонном селе не было слышно никаких звукоа.
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Спешите. вставте окончания прилогательных, обозначьте их падеж. укажите прилогат??льные мужского и среднего рода. чёрным пятном в лунный свет рынулась откудо та большая птица. в сонном селе не было слышно никаких звукоа.
Ответ(ы):
Гость:
Чёрным -ед.ч Тп муж.р лунный -ед.ч Ип муж.р большая-ед.ч Ип жен.р сонном-ед.ч Пп муж.р откуда-то,звуков.
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