Спешите. вставте окончания прилогательных, обозначьте их падеж. укажите прилогат??льные мужского и среднего рода. чёрным пятном в лунный свет рынулась откудо та большая птица. в сонном селе не было слышно никаких звукоа.

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Спешите. вставте окончания прилогательных, обозначьте их падеж. укажите прилогат??льные мужского и среднего рода. чёрным пятном в лунный свет рынулась откудо та большая птица. в сонном селе не было слышно никаких звукоа.

Автор: Гость