Какие ветры преобладают на острове тасмания
География
Какие ветры преобладают на острове тасмания
Ответ(ы):
Гость:
Морские... В среднегодовом исчислении - северо-западные. Тасмания почти целиком находится в умеренном климате, в зоне западного переноса ветров. Более того - во все сезоны года преобладают ветра западных румбов....
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