1 1/9+2,5+1/3= 2,25+11 1/15-7 1/6= 7,6-4 2/3+2 1/15= 8,5+5/6-6,25= 2,25+11 1/15-7 1/6= 6,8-2 1/3+1,2=
Математика
1 1/9+2,5+1/3= 2,25+11 1/15-7 1/6= 7,6-4 2/3+2 1/15= 8,5+5/6-6,25= 2,25+11 1/15-7 1/6= 6,8-2 1/3+1,2=
Ответ(ы):
Гость:
1) 3 целых 5/18 2) 6 целых 17/60 3) просто 5 4) 3 целых 1/12 5) 6 целых 3/20 6) 5 целых 2/3
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