22 марта отмечается Всемирный день воды.В нашей стране он проходит под девизом:"Вода-это жизнь!".Каков смысл этого девиза? Помогите пожалуйста! Нужно сочинение в 7-8 предложениях!Нигде найти не могу!

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Вода.Возможно это самое нужное для человека вещество после кислорода.Нельзя представить нашу жизнь без нее.Она одинаково важна как для людей,так же и для других живых организмов.Однако в наше время вода есть не везде.С каждым днем ее количество истощается.На земле всего 2% питьевой воды.Это очень мало!Поэтому мы,не должны допускать загрязнений водоемов!