23 июня отмечается Международный олимпийский день. Что символизируют олимпийские кольца? Почему для человечества важно развитие олимпийского движения?

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Олимпийские кольца - это один из главных символов Олимпийских игр.Само название «Олимпийские» походит еще с древних времен,когда люди верили что есть особенная гора на которой живут боги и называлась она Олимпия.Сплетение колец обозначает дружность 5 континентов:Америка,Австралия,Африка,Азия и Европа.Изменять цвет и порядок колец запрещается. Сейчас каждый профессиональный спортсмен мечтает хотя бы взять участие в играх,это большая честь для города и для страны в которой вырос и родился призер.Большую роль так же сыграл пример детям и подросткам, ведение здорового образа жизни.Мне очень нравиться смотреть Олимпийские игры,вместе со спортсменами я волнуюсь перед их выступлениями и щедро радуюсь,когда наши спортсмены выигрывают.Олимпийские игры не должны прекращаться,они- хороший пример всем начинающим спортсменам.