23 июня отмечается Международный олимпийский день. Что символизируют олимпийские кольца? Почему для человечества важно развитие олимпийского движения?
Окружающий мир
23 июня отмечается Международный олимпийский день. Что символизируют олимпийские кольца? Почему для человечества важно развитие олимпийского движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олимпийские кольца - это один из главных символов Олимпийских игр.Само название «Олимпийские» походит еще с древних времен,когда люди верили что есть особенная гора на которой живут боги и называлась она Олимпия.Сплетение колец обозначает дружность 5 континентов:Америка,Австралия,Африка,Азия и Европа.Изменять цвет и порядок колец запрещается. Сейчас каждый профессиональный спортсмен мечтает хотя бы взять участие в играх,это большая честь для города и для страны в которой вырос и родился призер.Большую роль так же сыграл пример детям и подросткам, ведение здорового образа жизни.Мне очень нравиться смотреть Олимпийские игры,вместе со спортсменами я волнуюсь перед их выступлениями и щедро радуюсь,когда наши спортсмены выигрывают.Олимпийские игры не должны прекращаться,они- хороший пример всем начинающим спортсменам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Разделите слова на группы в зависимости от значения приставок 1)огарок а)распространение действия вокруг предметов 2)опушка б)наличие ошибки п...
Химия
Чем отличаются химические элементы Na,Mg,Al 1)число атомов внешнем энергетическом у??овне 2)радиусом атомов 3)электроотрицательностью 4)все...
История