25 м дроту розрізали на шматки по 3 м.Скільки вийшло таких шматків ? Скільки метрів дроту залишилося?

Математика

25 м дроту розрізали на шматки по 3 м.Скільки вийшло таких шматків ? Скільки метрів дроту залишилося?

Автор: Гость