25 м дроту розрізали на шматки по 3 м.Скільки вийшло таких шматків ? Скільки метрів дроту залишилося?

Математика
25 м дроту розрізали на шматки по 3 м.Скільки вийшло таких шматків ? Скільки метрів дроту залишилося?
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Ответ(ы):
Гость:
25:3=8 кусков(1м остаток)                                                                                 25-(8*3)=25-24=1м                                                                                              Ответ: Вышло 8 кусков по 3м каждый и 1м остаток
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