25 м дроту розрізали на шматки по 3 м.Скільки вийшло таких шматків ? Скільки метрів дроту залишилося?
Математика
25 м дроту розрізали на шматки по 3 м.Скільки вийшло таких шматків ? Скільки метрів дроту залишилося?
Ответ(ы):
Гость:
25:3=8 кусков(1м остаток) 25-(8*3)=25-24=1м Ответ: Вышло 8 кусков по 3м каждый и 1м остаток
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Математика