273 ( 2, 4, 6, 8, ) !!!

Гость: Гость:

273. 2) (a+b)*16c^3 / 8c^3 *(a+b) = 2(здесь все сокращаем) 4) при делении дробь переворачиваем и будет умножение (m+n)/(m-n) *(m-n)/3m = (m+ n)*(m-n) /(m-n)*3m = (m+n) /3m 6) =(x+y)*4(x-y) / (x-y)*(y-2) = 4(x+y) /(y-2) 8) = 5(n-m)*a²(2+a) /3(a+2) * (n-m)(n-m) =5a²/3(n-m)