280км896м:44=280896:44=

Математика
280км896м:44=280896:44=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все единицы измерения должны быть ОДИНАКОВЫМИ  КМ  М  СМ ДМ Переводим 280км в метры = 280*1000=280000м плюс 896 м = 280896м и делим на 44 =6384м
Гость:
280км896м = 280896м  280896 : 44 = 6384 м  или 6км 384м  
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