290 зад помогите у меня 37 минут
Математика
290 зад помогите у меня 37 минут
Ответ(ы):
Гость:
1) маленькая 8,5 другая 12,5 см 2)8.5*12.5=108(кв.см) 108кв.см=10800кв.мм,100кв.см и 800кв.мм, 1кв.дм и 8кв.см
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