Моторная лодка , двигаясь со скоростью 25км /ч , прошла путь между пристанями за 2 ч . Сколько потребуется времени , чтобы пройти этот же путь на байдарке со скоростью 5 км/ч
Математика
Моторная лодка , двигаясь со скоростью 25км /ч , прошла путь между пристанями за 2 ч . Сколько потребуется времени , чтобы пройти этот же путь на байдарке со скоростью 5 км/ч
Ответ(ы):
Гость:
25 * 2 = 50 км. расстояние между пристанями 50 км. / 5 км. час = 10 часов потребуется для байдарки
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