Моторная лодка , двигаясь со скоростью 25км /ч , прошла путь между пристанями за 2 ч . Сколько потребуется времени , чтобы пройти этот же путь на байдарке со скоростью 5 км/ч

Математика

Моторная лодка , двигаясь со скоростью 25км /ч , прошла путь между пристанями за 2 ч . Сколько потребуется времени , чтобы пройти этот же путь на байдарке со скоростью 5 км/ч

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