Для ремонта купили 4 банки белой краски по 5 кг в каждой, и 3 банки желтой краски по 6 кг в каждой. Сколько всего кг краски купили? Ребята помогите плиз!) Буду очень рад!)

Математика

Для ремонта купили 4 банки белой краски по 5 кг в каждой, и 3 банки желтой краски по 6 кг в каждой. Сколько всего кг краски купили? Ребята помогите плиз!) Буду очень рад!)

Автор: Гость