Для ремонта купили 4 банки белой краски по 5 кг в каждой, и 3 банки желтой краски по 6 кг в каждой. Сколько всего кг краски купили? Ребята помогите плиз!) Буду очень рад!)
Математика
Для ремонта купили 4 банки белой краски по 5 кг в каждой, и 3 банки желтой краски по 6 кг в каждой. Сколько всего кг краски купили? Ребята помогите плиз!) Буду очень рад!)
Ответ(ы):
Гость:
4×5=20 3×6=18 18+20=38кг
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