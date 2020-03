4. Найдите синонимы среди следующих слов: Skill, trucks, land use planning, make, a land surveyor, community, compel, society, automobiles, a land use planner, land surveying, level, knowledge, standard. 5. Найдите антонимы...

Английский язык

4. Найдите синонимы среди следующих слов: Skill, trucks, land use planning, make, a land surveyor, community, compel, society, automobiles, a land use planner, land surveying, level, knowledge, standard. 5. Найдите антонимы среди следующих слов: Capable, independence, possible, easy, directly, impossible, large, incapable, difficult, dependence, small, indirectly

Автор: Гость