4. Найдите синонимы среди следующих слов: Skill, trucks, land use planning, make, a land surveyor, community, compel, society, automobiles, a land use planner, land surveying, level, knowledge, standard. 5. Найдите антонимы...
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4. Найдите синонимы среди следующих слов: Skill, trucks, land use planning, make, a land surveyor, community, compel, society, automobiles, a land use planner, land surveying, level, knowledge, standard. 5. Найдите антонимы среди следующих слов: Capable, independence, possible, easy, directly, impossible, large, incapable, difficult, dependence, small, indirectly
Ответ(ы):
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Independence-dependence possible-impossible large-small incapable-capable easy-difficult directly-indirectly
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