Построить график y=1/2x в квадрате

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Найдём нули функции: 1/2х²=0 х²=0.5 =√0,5 =-√0,5 Строим график: Чертим ось х, Отмечаем на ней точки по возрастанию то есть -√5 и √5 Так как главный член положительный значит у параболы будут ветви вверх и чертим параболу P.S. Точки можно взять на любом расстоянии от точки 0 в ту и в другую сторону