Построить график y=1/2x в квадрате
Алгебра
Построить график y=1/2x в квадрате
Ответ(ы):
Гость:
Найдём нули функции: 1/2х²=0 х²=0.5 =√0,5 =-√0,5 Строим график: Чертим ось х, Отмечаем на ней точки по возрастанию то есть -√5 и √5 Так как главный член положительный значит у параболы будут ветви вверх и чертим параболу P.S. Точки можно взять на любом расстоянии от точки 0 в ту и в другую сторону
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Чем жизненный цикл пресноводной гидры отличается от жизненного цикла морского гидроидного полипа обелии?
Математика
Математика
Коля читал книгу 2 дня по 8 страниц и 3 дня по 9 страниц. Сколько всего страниц он про??итал за это время?
Математика
В мастерской в первый день сшили 19 одинаковых рюкзаков, во второй - 23 таких рюкзака. на все эти рюкзаки пошло 84 м ткани. Сколько метров ткани ра...
Русский язык