Как называется это произведение? Уж ты, радуга-дуга, Поведи меня в луга, Там лук, чеснок, Киселя горшок, Каша масляная, Ложка крашеная. А)Дразнилка Б)Поговорка В)Закличка Г)Считалка

Русский язык

Как называется это произведение? Уж ты, радуга-дуга, Поведи меня в луга, Там лук, чеснок, Киселя горшок, Каша масляная, Ложка крашеная. А)Дразнилка Б)Поговорка В)Закличка Г)Считалка

Автор: Гость