Как называется это произведение? Уж ты, радуга-дуга, Поведи меня в луга, Там лук, чеснок, Киселя горшок, Каша масляная, Ложка крашеная. А)Дразнилка Б)Поговорка В)Закличка Г)Считалка
Русский язык
Как называется это произведение? Уж ты, радуга-дуга, Поведи меня в луга, Там лук, чеснок, Киселя горшок, Каша масляная, Ложка крашеная. А)Дразнилка Б)Поговорка В)Закличка Г)Считалка
Ответ(ы):
Гость:
Это за кличка. ...........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два мальчика стоят лицом друг к другу на расстоянии 60шагов.Какое расстояние будет между мальчиками,если каждый сделает навстречу другому 25шагов?
Математика
Когда четыре десятка литров воды разлили в 15 одинаковых кувшинов, осталось 10 литр??в воды. сколько литров воды помещается в 10 таких кувшинах?
Биология
Это конечно и не очень биология..Как кто думает,могут ли маски(даже натуральные) вредить коже и делать ее старее?