Помогите решить: К данным словам подберите слова с беглыми гласными Образец.Но??ок-носков. Флажок,горец,сучок,чулочек,молодец,чехол,угол,ветер,подзывать.

Русский язык
Помогите решить: К данным словам подберите слова с беглыми гласными Образец.Но??ок-носков. Флажок,горец,сучок,чулочек,молодец,чехол,угол,ветер,подзывать.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Флажок - флажков, горец - горцев, сучок - сучков, чулочек - чулочки, молодец - молодца, чехол - чехла, угол - угла, ветер - ветра, подзывать - подозвать.
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