Помогите пожалуйста написать репортаж на тему любого спорта)

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Сегодня в спорткомплексе «Олимпия» начались соревнования по плаванию между командами школ и лицеев города. Мероприятие проходит в рамках государственной программы «Физическое совершенство» под патронажем спортивного комитета города, городского комитета образования и администрации.В спорте каждое соревнование — праздник. Здесь все: и зрелищность, и эмоциональность, и драматичность спортивной борьбы. А первенство города по плаванию — значительное спортивное событие. Такие соревнования стали уже традиционными, они проходят ежегодно в несколько этапов и привлекают большое количество участников. Это не удивительно, ведь многие ребята, участвуя в первенстве, получают памятные призы и грамоты, а победители I этапа получают путевку на областные соревнования, которые проходят в конце лета и посвящены Дню физкультурника. Также по результатам, которые показали пловцы, им могут быть присвоены соответствующие спортивные разряды.Но до финала еще далеко. Пока начинается только I этап первенства.У этих соревнований уже сложились свои замечательные традиции. Одна из них — торжественное открытие праздника, в котором вместе с победителями прошлогоднего первенства участвуют известные спортсмены города. Перед началом соревнований выступил председатель спорткомитета города Буслаев В. Ю., пожелал участникам успехов и новых побед. Затем слово взял директор дворца спорта Онофренко М. П., он также пожелал успехов и выразил надежду на новые спортивные достижения.Такие мероприятия традиционно привлекают множество болельщиков, и это, несомненно, поддерживает дух соперничества ивоодушевляет участников соревнования. На трибунах царило радостное оживление. Участники, совершив круг почета, удалились на жеребьевку. А на голубую воду вышла команда девушек по синхронному плаванию. Зрители получили огромное удовольствие, наблюдая, как слаженно, четко выполняли воспитанницы «Олимпии» различные акробатические фигуры на воде и под водой.Но вот торжественное открытие завершилось и на старт вышли юные пловцы. Первый этап соревнования — плавание кролем на дистанцию 100 м. Кроль (или вольный стиль) — самый быстрый способ плавания. Он напоминает плавание саженками, которым так охотно пользуются многие подростки. Свисток судьи — и через мгновение участники были в воде. Не прошло и минуты, как уже определился первый победитель. На старт вышла следующая шестерка, затем еще и еще.Второй этап — плавание брассом. Этот стиль напоминает движения лягушки. Брасс не очень быстр, но благодаря простоте и экономичности движений им можно проплыть большое расстояние. Очередной свисток — ив воде замелькали разноцветные шапочки пловцов, а воздух наполнился подбадривающими возгласами болельщиков.К концу первого дня соревнований определились победители и в группе юношей, и в группе девушек. 18 человек будут представлять наш город на областных соревнованиях.Я думаю, сегодняшние соревнования произвели незабываемое впечатление не только на меня, но и на многих болельщиков, и, наверное, многие из них в недалеком будущем пополнят ряды юных спортсменов-пловцов.