Решите уравнение, только подробно!!!!не кратко!!!!!СРОЧНО!:1,5x+x-200=800
Алгебра
Решите уравнение, только подробно!!!!не кратко!!!!!СРОЧНО!:1,5x+x-200=800
Ответ(ы):
Гость:
1) 2,5x=800+200 2) 2,5x=1000 (умножим на 10) 3) 25x=10000 4) x =400 Ответ: 400
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