Решите пожалуйста. Алгебра 7класс
Алгебра
Решите пожалуйста. Алгебра 7класс
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Гость:
(12(+-)(корень из 0))/8 a= 1.5
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