Подскажите как составить 4 равенства из чисел 26, 49, 75. какими способами можно прове??ить решение примеров на сложение и вычитание?

Математика
Подскажите как составить 4 равенства из чисел 26, 49, 75. какими способами можно прове??ить решение примеров на сложение и вычитание?
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Ответ(ы):
Гость:
26+49=75 75-26=49 75-49=26 49+26=75
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