Подскажите как составить 4 равенства из чисел 26, 49, 75. какими способами можно прове??ить решение примеров на сложение и вычитание?

Математика

Подскажите как составить 4 равенства из чисел 26, 49, 75. какими способами можно прове??ить решение примеров на сложение и вычитание?

Автор: Гость