Умоляю, очень срочно!!! Площадь прямоугольного треугольника равна 180 см². Найдите длины катетов треугольника, если их сумма равна 39 см. Это не геометрия, это алгебра!!!

Алгебра

Умоляю, очень срочно!!! Площадь прямоугольного треугольника равна 180 см². Найдите длины катетов треугольника, если их сумма равна 39 см. Это не геометрия, это алгебра!!!

Автор: Гость