Умоляю, очень срочно!!! Площадь прямоугольного треугольника равна 180 см². Найдите длины катетов треугольника, если их сумма равна 39 см. Это не геометрия, это алгебра!!!

Алгебра
Умоляю, очень срочно!!! Площадь прямоугольного треугольника равна 180 см². Найдите длины катетов треугольника, если их сумма равна 39 см. Это не геометрия, это алгебра!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=1/2*a*b a+b=39 выразим a  a=39-b , подставим в формулу нахождения площади  S=1/2*b*(39-b) по условию S=180, тогда 180=1/2*b*(9-b) 360=9b-b^2 b^2-39b+360=0  находим b. b1=15, a1=24 b2=24 , a2=15
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