Помогите определить виды подчинительной связи в словосочетаниях: достичь компр??мисса встреча делегации встречая президента два жонглёра выброс в атмосферу ничего не видел поиски бриллиантов сотрите с доски посмотре...

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Помогите определить виды подчинительной связи в словосочетаниях: достичь компр??мисса встреча делегации встречая президента два жонглёра выброс в атмосферу ничего не видел поиски бриллиантов сотрите с доски посмотрела бы на себя соскучиться без них слушать выступающих удачливый в делах

Автор: Гость