Помогите, пожалуйста, решить задачу! Пассажирский и грузовой поезд вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов А и В, расстояние между которыми 346,5 км. Найдите скорость каждого поезда, если известно, что скорость пасса...
Математика
Помогите, пожалуйста, решить задачу! Пассажирский и грузовой поезд вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов А и В, расстояние между которыми 346,5 км. Найдите скорость каждого поезда, если известно, что скорость пассажирского поезда на 23,5 км/ч больше скорости грузового поезда и встретились они через 2,2 часа после выхода.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть Х это скорость грузового поезда. Тогда (х+23,5) это скорость пассажирского поезда. 2,2х + 2,2(х+23,5) = 346,54 4,4х = 346,5 - 23,5*2,2 4,4х = 294,8 х = 67 км/ч скорость грузового х+23,5 = 90,5 км/ч скорость пассажирского
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