Помогите, пожалуйста, решить задачу! Пассажирский и грузовой поезд вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов А и В, расстояние между которыми 346,5 км. Найдите скорость каждого поезда, если известно, что скорость пасса...

Математика

Помогите, пожалуйста, решить задачу! Пассажирский и грузовой поезд вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов А и В, расстояние между которыми 346,5 км. Найдите скорость каждого поезда, если известно, что скорость пассажирского поезда на 23,5 км/ч больше скорости грузового поезда и встретились они через 2,2 часа после выхода.

Автор: Гость