Вставь пропущенные буквы и прочитай слова h_s, s_im, sk_p, si_g, b_g, si_, sl_m
Английский язык
Вставь пропущенные буквы и прочитай слова h_s, s_im, sk_p, si_g, b_g, si_, sl_m
Ответ(ы):
Гость:
His Swim Skip Sing Big Six Slim
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