Укажите вариант, в котором допущена ошибка при обращовании падежной формы числит??льного: 1. Восьмьюстами 2. Двумястами 3. О пятистах двух 4. К тысяче ста тринадцати

Русский язык

Укажите вариант, в котором допущена ошибка при обращовании падежной формы числит??льного: 1. Восьмьюстами 2. Двумястами 3. О пятистах двух 4. К тысяче ста тринадцати

Автор: Гость