Укажите вариант, в котором допущена ошибка при обращовании падежной формы числит??льного: 1. Восьмьюстами 2. Двумястами 3. О пятистах двух 4. К тысяче ста тринадцати

Русский язык
Укажите вариант, в котором допущена ошибка при обращовании падежной формы числит??льного: 1. Восьмьюстами 2. Двумястами 3. О пятистах двух 4. К тысяче ста тринадцати
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В первом варианте. правильно восемьюстами.
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