Нужна составить предложение единственном числительном миллион,миллиард
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Нужна составить предложение единственном числительном миллион,миллиард
Ответ(ы):
Гость:
В казино разыгрывался розыгрыш в один миллион рублей
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