1) Составьте выражения для ответа на вопрос задачи : ,,одноклассники подарили маше ??а день рождение a гвоздик. Она подарила b гвоздик маме и c гвоздик бабушке. Сколько гвоздик у неё осталось?" 2) Подберите какие нибудь допуст...
Математика
1) Составьте выражения для ответа на вопрос задачи : ,,одноклассники подарили маше ??а день рождение a гвоздик. Она подарила b гвоздик маме и c гвоздик бабушке. Сколько гвоздик у неё осталось?" 2) Подберите какие нибудь допустимые значения букв а , b и с в этой задаче вычислительной результат.
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