Теплоход за три дня прошёл 900 км причём во второй и третий день Вы 2 раза больше чем первый сколько километров проходил теплоход в каждый из этих дней?

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Пусть х км прошел за первый день, тогда за 2 и 3 дни теплоход прошел по 2х 2х + 2х + х = 900 5х = 900 х = 180 180 км он прошел за первый день 180 * 2 = 360 км проходил теплоход во 2 и в 3 дни Ответ: 1 день - 180 км 2 день - 360 км 3 день - 360 км