Як розібрати слво битися за будовою
Українська мова
Як розібрати слво битися за будовою
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Бит-корінь, ис-суфікс, я-закінчення, битис-основа
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