Какая пословица подходит к рассказу Виталия Бианки "По следам"?
Литература
Какая пословица подходит к рассказу Виталия Бианки "По следам"?
Ответ(ы):
Гость:
Друг задругам. по следам ходить не надо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите определить виды подчинительной связи в словосочетаниях: достичь компр??мисса встреча делегации встречая президента два жонглёра ...
Математика
Теплоход за три дня прошёл 900 км причём во второй и третий день Вы 2 раза больше чем первый сколько километров проходил теплоход в каждый из этих ...
Русский язык