Выбери из данного предложения сочитание слов которое не является словосочитание??.Старый тетерев уснул глубоким сном.Ответ

Русский язык
Выбери из данного предложения сочитание слов которое не является словосочитание??.Старый тетерев уснул глубоким сном.Ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тетерев уснул- не является словосочетанием)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как будет соль в дательном падеже?
Ответить
Алгебра
Умоляю, очень срочно!!! Площадь прямоугольного треугольника равна 180 см². Найдите длины катетов треугольника, если их сумма равна 39 см. Это н...
Ответить
Математика
6*8:18,5*4*:18 плиииииииииииииииииииз
Ответить
Математика
Помогите! номер 768 ( б, г )
Ответить
Українська мова
Як розібрати слво битися за будовою
Ответить