Выбери из данного предложения сочитание слов которое не является словосочитание??.Старый тетерев уснул глубоким сном.Ответ
Русский язык
Выбери из данного предложения сочитание слов которое не является словосочитание??.Старый тетерев уснул глубоким сном.Ответ
Ответ(ы):
Гость:
Тетерев уснул- не является словосочетанием)
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