Укажи падежи у словосочетаний: Красные помидоры, зелёной машине, страшный медве??ь, плохого дневника, о маленьком ребёнке, о лошадиной гриве, с добрым человеком.
Русский язык
Укажи падежи у словосочетаний: Красные помидоры, зелёной машине, страшный медве??ь, плохого дневника, о маленьком ребёнке, о лошадиной гриве, с добрым человеком.
Ответ(ы):
Гость:
1 им 2 дат 3 им 4 род 5 пред 6 пред 7 твор
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