Укажи падежи у словосочетаний: Красные помидоры, зелёной машине, страшный медве??ь, плохого дневника, о маленьком ребёнке, о лошадиной гриве, с добрым человеком.

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Укажи падежи у словосочетаний: Красные помидоры, зелёной машине, страшный медве??ь, плохого дневника, о маленьком ребёнке, о лошадиной гриве, с добрым человеком.

Автор: Гость