Найти пословицы о друге,эгоизме,альтруизме пожалуйста.
Обществознание
Найти пословицы о друге,эгоизме,альтруизме пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Друг познаётся в беде Всего меньше эгоизма у раба. чем могла, тем помогла))))))
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