Чем жизненный цикл пресноводной гидры отличается от жизненного цикла морского гидроидного полипа обелии?
Биология
Чем жизненный цикл пресноводной гидры отличается от жизненного цикла морского гидроидного полипа обелии?
Ответ(ы):
Гость:
В жизненном цикле у полипа образуются медузы
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