Коля читал книгу 2 дня по 8 страниц и 3 дня по 9 страниц. Сколько всего страниц он про??итал за это время?

Математика

Коля читал книгу 2 дня по 8 страниц и 3 дня по 9 страниц. Сколько всего страниц он про??итал за это время?

Автор: Гость