Провод, длина которого l и масса m, висит горизонтально на двух тонких невесомых пр??водках в вертикальном однородном магнитном поле с индукцией B. Если по проводам идет ток I, то он откланяется так, что провода образуют с верт...

Физика
Провод, длина которого l и масса m, висит горизонтально на двух тонких невесомых пр??водках в вертикальном однородном магнитном поле с индукцией B. Если по проводам идет ток I, то он откланяется так, что провода образуют с вертикалью угол a. найти неизвестные величины m= 10 г l= 20 см B= 0,25 Тл I- ? A a= 45 град
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