Укажите пример,в катором есть слово,образованное способом сложение основ с помощ??ю соединительной гласной? а)глубь леса б)преподавать яыкознание в)озвучить реплику г)учителськая комната
Русский язык
Укажите пример,в катором есть слово,образованное способом сложение основ с помощ??ю соединительной гласной? а)глубь леса б)преподавать яыкознание в)озвучить реплику г)учителськая комната
Ответ(ы):
Гость:
Вариант б) Соединительная гласная о
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