Дано неравенство 3а-5gt;2а-1.1 Запишите верное неравенство,если:из обеих частей этого неравенства вычесть3, -5,а
Математика
Дано неравенство 3а-5gt;2а-1.1 Запишите верное неравенство,если:из обеих частей этого неравенства вычесть3, -5,а
Ответ(ы):
Гость:
1) вычитаем 3: 3a-5-3>2a-1.1 3a-8>2a-4.4 2) вычитаем -5 3a>2a+3.0 3) 2a-5>a-1.1
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