В корзине 7 белых и 6 черных шаров .Какова вероятность того, что среди 4 случайно взятых шаров будет 2 белых?
Алгебра
В корзине 7 белых и 6 черных шаров .Какова вероятность того, что среди 4 случайно взятых шаров будет 2 белых?
Ответ(ы):
Гость:
Можно взять так: ЧЧЧЧ ББББ ЧБЧБ БЧБЧ ЧЧББ ЧЧЧБ ББЧЧ БББЧ ЧББЧ БЧЧБ всего вариантов 10,тебе подходят 6 Р=6/10=3/5=0,6
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