В корзине 7 белых и 6 черных шаров .Какова вероятность того, что среди 4 случайно взятых шаров будет 2 белых?

Алгебра

В корзине 7 белых и 6 черных шаров .Какова вероятность того, что среди 4 случайно взятых шаров будет 2 белых?

Автор: Гость