В корзине 7 белых и 6 черных шаров .Какова вероятность того, что среди 4 случайно взятых шаров будет 2 белых?

Алгебра
В корзине 7 белых и 6 черных шаров .Какова вероятность того, что среди 4 случайно взятых шаров будет 2 белых?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можно взять так: ЧЧЧЧ ББББ ЧБЧБ БЧБЧ ЧЧББ ЧЧЧБ ББЧЧ БББЧ ЧББЧ БЧЧБ всего вариантов 10,тебе подходят 6 Р=6/10=3/5=0,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите слова пожалуйста))) оооочень надо))) заранее СПС)))
Ответить
Математика
3 номер под буквой В.
Ответить
Математика
Дано неравенство 3а-5>2а-1.1 Запишите верное неравенство,если:из обеих частей этого неравенства вычесть3, -5,а
Ответить
Математика
Для ремонта купили 4 банки белой краски по 5 кг в каждой, и 3 банки желтой краски по 6 кг в каждой. Сколько всего кг краски купили? Ребята помог...
Ответить
Русский язык
Укажите пример,в катором есть слово,образованное способом сложение основ с помощ??ю соединительной гласной? а)глубь леса б)преподавать яыкозна...
Ответить