2cos x cos(pi/2-x)=1

Математика
2cos x cos(pi/2-x)=1
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Гость:
Я не знаток математики,но вроде правильно)
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