2cos28/cos152 решите
Математика
2cos28/cos152 решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos 28° = sin(90°-62°)=sin 62° cos 152° = cos (90°+62°) = -sin 62° с учетом этих преобразований 2cos28°/cos 152° = 2sin 62°/(-sin 62°) = -2
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