2х-7=х-10
Математика
2х-7=х-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переносим х из левой части в правую,а -7 наоборот в левую х=-3
Гость:
2х-7=х-10 2х-х=-10+7 1х=-3
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