Кирилл прочитал 2 книги,каждый день читая одинаковое количество страниц.В первой книге было 185 страниц, а во второй-230.Первую книгу он прочитал на 9 дней быстрее.Сколько дней мальчик читал каждую книгу?

Гость: Гость:

230-185 = 45 (с) больше во второй книге 45 : 9 = 5 (с) читает за один день 185 : 5 = 37 (д) читал первую книгу 230 : 5 = 46 (д) читал вторую книгу ответ: 37 дней кирилл читал первую книгу, 46 дней читал вторую книгу