Кирилл прочитал 2 книги,каждый день читая одинаковое количество страниц.В первой книге было 185 страниц, а во второй-230.Первую книгу он прочитал на 9 дней быстрее.Сколько дней мальчик читал каждую книгу?

Математика
Кирилл прочитал 2 книги,каждый день читая одинаковое количество страниц.В первой книге было 185 страниц, а во второй-230.Первую книгу он прочитал на 9 дней быстрее.Сколько дней мальчик читал каждую книгу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
230-185 =  45 (с) больше во второй книге 45 : 9 = 5 (с) читает  за один день 185 : 5 = 37 (д) читал первую книгу 230 : 5 =  46 (д) читал вторую книгу   ответ: 37 дней кирилл читал первую книгу, 46 дней читал вторую книгу
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