Кирилл прочитал 2 книги,каждый день читая одинаковое количество страниц.В первой книге было 185 страниц, а во второй-230.Первую книгу он прочитал на 9 дней быстрее.Сколько дней мальчик читал каждую книгу?
Математика
Кирилл прочитал 2 книги,каждый день читая одинаковое количество страниц.В первой книге было 185 страниц, а во второй-230.Первую книгу он прочитал на 9 дней быстрее.Сколько дней мальчик читал каждую книгу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
230-185 = 45 (с) больше во второй книге 45 : 9 = 5 (с) читает за один день 185 : 5 = 37 (д) читал первую книгу 230 : 5 = 46 (д) читал вторую книгу ответ: 37 дней кирилл читал первую книгу, 46 дней читал вторую книгу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между пунктами А и В равно 168 км. Товарный поезд проходит это расстояние за 2,8ч, а скорый поезд - за 2,1ч.Через сколько часов эти поез...
Математика
С двух участков собрали 4950 кг помидоров.С первого участка помидоры разложили по 20 кг в каждый ящик ,а со второго - по 30 кг.Сколько килограммов ...