(2м+7м)-26дм+80см ответ выразить в дм
Математика
(2м+7м)-26дм+80см ответ выразить в дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+2=9м,90дм-26дм=64дм,640см+80см=720см=72дм
Гость:
( 20 дм+ 70дм) - 26дм +8дм= 90 дм-26дм+8дм=72 дм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ты поможешь или голову марочешь я тебе дал простой вопрос из химии отвечай мой умный друг Na+H2O= BaO+H2O= Fe2O3+H2O= SO3+H2O= K2O+H2O= P2O5+H2O= ...
Математика
Поезд отправился из Санкт-Петербурга в 23 ч 15 мин и прибыл в Москву в 6 ч 25 мин следующего дня. По пути он сделал 2 остановки : на станции Болого...
Литература
Придумайте МАЛЕНЬКИЙ рассказ •с точки зрения (любого животного, можно даже птиц НО ТОЛЬКО НЕ КОШКУ и НЕСОБАКУ!!!!!!!)• благодарю зарание!!!